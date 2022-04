Gereformeerde leerlingen in Roermondse moskee: ‘Soms vergeet je dat het twee religies zijn’

Vragen gaan over en weer als leerlingen van het gereformeerde Greijdanus College een moskee bezoeken in Roermond. Toenadering en ontmoeting staan centraal: ‘We zoeken allemaal steun bij God.’

Beelden van de in Roermond georganiseerde Iftar. Roermondse Moslimjongeren en leerlingen van het Geijdanus College uit Zwolle kwamen in Roermond bij elkaar voor kennismaking en het gezamenlijke eten.

Roermond

‘Ik ga jullie uitleggen hoe jullie je schoenen uit moeten doen.’ Ahmet staat in de Fatih Moskee in Roermond tegenover een groep leerlingen van de bovenbouw van het Greijdanus College. Ze zijn vanuit Zwolle naar het zuiden gereisd voor een driedaagse culturele uitwisseling. Onderdeel daarvan is het bezoek aan de moskee, dat eindigt met deelname aan een iftar - de maaltijd waarmee moslims tijdens de ramadan elke avond het vasten verbreken.

De leerlingen hebben op zich al jaren geleden geleerd hoe ze hun schoenen moeten uittrekken, maar al snel is duidelijk waarom ze een instructie krijgen. ‘De gebedsruimte is de plek waar je God ontmoet’, legt Ahmet uit. Moslims trekken traditioneel hun schoenen uit voordat ze het tapijt i..

