51 - Waarom de vrouw in het ambt zo’n splijtzwam is

Te gast is Maaike Harmsen, theoloog en auteur van het boek Zonen en dochters profeteren. Er zijn 1200 vrouwelijke predikanten in Nederland, in sommige kerken nog maar kort. In andere kerken komen ze er niet. Waarom is dat zo’n punt? Is het alleen de Bijbel die vrouwen verbiedt om te preken? En verbiedt de Bijbel dat eigenlijk wel? De Christelijke Gereformeerde Kerken praten er deze dagen over op hun synode. Hoe kun je als kerk bij elkaar blijven als je op dit punt onderling heel verschillend denkt?