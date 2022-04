Synode PKN stemt na lange discussie in met verhuizing PThU naar Utrecht

Lunteren

De universiteit, die protestantse dominees opleidt, maakte vorige week bekend per 2024 te willen verhuizen naar de Domstad. Als reden hiervoor noemt het college van bestuur onder meer de gebrekkige zichtbaarheid van de universiteit in Amsterdam en Groningen, waar de PThU nu is gevestigd aan de Vrije Universiteit (VU) en de Rijksuniversiteit (RUG). Het bestuur van de universiteit verwacht in Utrecht op de lange termijn ook meer studenten te kunnen trekken.

Met die uitleg van rector Maarten Wisse en bestuurder Kees Boele nam de generale synode van de Protestantse Kerk (PKN) echter geen genoegen. Zo vond de commissie die zich over over het voorstel had gebogen dat er veel te weinig tijd was om alles te wegen. ‘We wisten aan het..

