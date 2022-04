Oud-katholieke priester na Cambodjaanse cel wegens kinderporno mogelijk ook naar Nederlandse gevangenis

De voormalige oud-katholieke priester Nico S zat twee jaar in een Cambodjaanse cel wegens het produceren van kinderporno. Nu is ook in Nederland een flinke gevangenisstraf tegen hem geëist. De Oud-Katholieke Kerk heeft inmiddels besloten mensen met ‘een pedofiele geaardheid’ niet meer te wijden.

Nico S. tijdens zijn arrestatie in Cambodja in 2017 (beeld Twitter @khmer440)

Amersfoort

Het Openbaar Ministerie eiste woensdag voor de rechtbank in Lelystad tegen de 57-jarige Nico S. het hoogst mogelijke: twaalf maanden onvoorwaardelijke celstraf.

S. was de laatste jaren voor zijn arrestatie in Cambodja in 2017 als priester bij het luchthavenpastoraat op Schiphol werkzaam.

De voormalige priester wordt volgens het OM ervan verdacht ‘ruim 900 afbeeldingen met kinderporno in zijn bezit te hebben gehad’. De vier usb-sticks met de kinderporno werden tijdens een huiszoeking in het huis van de geestelijke gevonden nadat deze in Cambodja was ‘aangehouden voor het misbruiken van kinderen en het vervaardigen van kinderporno’, volgens het OM.

Het betreft volgens het OM ‘deels bij de politie bekend materiaal van inter..

