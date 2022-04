Amerikanen lezen stuk minder vaak de Bijbel: ‘Dit is opzienbarend en ontmoedigend’

Amerikaanse onderzoekers van de American Bible Society konden het zelf bijna niet geloven. Toen zij het jaarlijkse rapport ‘State of the Bible’ in handen kregen, hebben ze de berekeningen herzien en dubbel gecontroleerd. Maar het klopt echt, benadrukken ze. Zo’n 26 miljoen Amerikanen lezen sinds de coronapandemie niet meer regelmatig in de Bijbel.

New York

In 2021 zei ongeveer vijftig procent van de Amerikanen dat ze de Bijbel minstens drie of vier keer per jaar lazen. Dat percentage is sinds 2011 stabiel gebleven. In 2022 zegt slechts 39 procent de Bijbel meerdere keren per jaar te lezen, blijkt uit het twaalfde rapport ’State of the Bible’.

Daarnaast treft het leesgedrag ook de meest betrokken Bijbellezers. Meer dan 13 miljoen van hen zeiden dat ze het woord van God minder zijn gaan lezen. Voor de pandemie las veertien procent dagelijks de Bijbel. Nu is dat slechts tien procent. ‘De ontdekking is opzienbarend, ontmoedigend en ontwrichtend’, verklaart hoofdonderzoeker John Plake tegenover Christianity Today.

De scherpe daling kan volgens Plake in verband worden gebracht m..

