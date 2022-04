Van de Gereformeerde Gemeenten naar de Katholieke Kerk: het verhaal van Wouter van Voorst

Een protestantse dominee die rooms-katholiek wordt - dat komt al niet veel voor. Maar de overstap van Wouter van Voorst is nog net iets bijzonderder. Hij groeide op in de Gereformeerde Gemeenten. Hoe is zijn weg zo gelopen? Vindt hij zijn overstap een breuk met zijn opvoeding of een logisch vervolg? En roept hij nu alle protestanten op hem te volgen? ‘Ik wil niets opdringen. Maar mijn weg gun ik ook anderen.’

Wouter van Voorst is opgegroeid in de Gereformeerde Gemeente, was een protestantse dominee en is najaar 2021 rooms-katholiek geworden.

‘Ds. W.T. van Voorst’, staat nog op het omslag. Heidelberg en Rome heet het boekje, uit 2019. Het is een vergelijking van de Heidelbergse Catechismus met de Katechismus van de Katholieke Kerk. Wouter van Voorst was dominee in Alteveer, een dorp bij Stadskanaal; hij bracht het boekje in eigen beheer uit als resultaat van een onbetaald verlof.

Dat viel in het seizoen 2018-2019 en dominee is hij inmiddels niet meer. In 2016 - toen de herdenking van vijfhonderd jaar Reformatie eraan kwam - ging hij zich in het katholicisme verdiepen. Het liet hem niet meer los. In 2018 nam hij afscheid van de gemeente.

Hij verhuisde met zijn gezin naar Coevorden en ging doordeweeks meeleven met de rooms-katholieke parochie; op zondag bleef het gezin naar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .