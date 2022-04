Henk Jan de Jonge (1943-2022)

Henk Jan de Jonge in 2004, tijdens een bijeenkomst van de Society of New Testament Studies in Barcelona.

Leiden

De Jonge werd in 1943 in Leiden geboren. In dezelfde stad studeerde hij onder meer theologie, waarna hij zich specialiseerde in het Nieuwe Testament. Hij promoveerde in 1983 aan de Universiteit van Amsterdam op Erasmus’ vertaling van het Nieuwe Testament. Later keerde hij terug naar zijn geboortestad, waar hij, aan de Universiteit Leiden, van 1991 tot en met 2006 hoogleraar Nieuwe Testament en vroegchristelijke literatuur was. Voor zijn werk werd hij bevorderd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De Jonge stond bekend als een gezaghebbend exegeet met een uitgesproken opvatting over geloof en wetenschap. Zijn wetenschappelijke belangstelling strekte zich uit van het Nieuwe Testament en andere vroegchristelijke geschriften ..

