Drie miljoen kijkers voor ‘Die Passion’

Essen

De eerste editie van Die Passion trok in Duitsland meer kijkers dan vooraf gehoopt: 2,91 miljoen mensen stemden ervoor af op zender RTL. Het evenement vond plaats in Essen en is gebaseerd op The Passion in Nederland, de jaarlijkse musical in de openlucht over het lijden en sterven van Jezus. Die Passion volgde het Nederlandse model. Zo was tv-presentator Thomas Gottschalk tijdens het evenement de ‘verteller’. Alexander Klaws, winnaar van Deutschland sucht den Superstar (het Duitse Idols), speelde Jezus. Het lijdensverhaal werd vertolkt middels bekende Duitstalige popliedjes.

