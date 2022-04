Oekraïens-Orthodoxe Kerk bereid tot eenheid met onder Moskou vallende orthodoxen

Het hoofd van de onafhankelijke Oekraïens-Orthodoxe Kerk, metropoliet Epiphanius, is bereid te onderhandelen over kerkelijke eenheid met de nu nog onder Moskou vallende bisschoppen en bisdommen. Op parochieel niveau zijn die gesprekken al gaande en stappen parochies al over, beweert hij.

Kyiv

Volgens Epiphanius hebben veel geestelijken van de onder Moskou vallende Oekraïens-Orthodoxe Kerk zich sinds het begin van de Russische inval tegen de oorlog gekeerd en zijn ‘velen bereid zijn hun banden met Moskou te verbreken’.

Volgens het hoofd van de in 2018 opgerichte onafhankelijke Oekraïens-Orthodoxe Kerk, is de dialoog over kerkelijke eenheid ‘al bezig op het grondvlak’. De nieuwe, met zegen van de patriarch van Constantinopel opgerichte kerk, verwelkomt volgens de metropoliet al ‘parochies die klaar zijn voor deze kerkelijke eenheid’. ‘Niet alleen in het westen en midden van het land, maar ook in het oosten en in het zuiden’, waar Russisch veelal de voertaal is.

Volgens Epiphanius is zijn kerk bereid om niet alleen

