Poetin eist onmiddellijke overdracht van Jeruzalemse kerk aan Rusland

Jeruzalem

Het diplomatieke gevecht gaat over de Alexander Nevsky-kerk, ook de kathedraal van de Heilige Drie-eenheid genoemd. De voormalige minister-president Netanyahu had deze in 2020 aan president Poetin beloofd als onderdeel van onderhandelingen over vrijlating van een 26-jarige Israëlisch-Amerikaanse vrouw die een Russische gevangenis zat wegens ongeoorloofd bezit van cannabis.

Na de overeenkomst waren de Israëlische autoriteiten begonnen met de administratieve kant van de overdracht van de kerk aan Rusland, maar de procedure werd stopgezet door de Israëlische rechter. Het 19e-eeuwse gebouw werd na de communistische revolutie van 1917 overgenomen door in het Westen levende Russische migranten.

De huidige regering wacht nu het..

