Dichter Menno van der Beek: ‘Dit is een dag om tegen alle krantenberichten in te blijven hopen’

In de Veertigdagentijd denken christenen aan de lijdensweg van Jezus. Wat laat je niet los als je daarover nadenkt of mediteert? Vandaag: Menno van der Beek uit Rotterdam. ‘Dit is een dag om tegen alle krantenberichten in te blijven hopen.’

Dichter Menno van der Beek: 'Stille Zaterdag lijkt me bij uitstek de dag om de dichterlijke taal in te zetten.'

Rotterdam

‘Stille Zaterdag is voor mij altijd een bijzondere dag geweest. Ik ben op Stille Zaterdag geboren, 25 maart 1967. Op zichzelf heeft dat weinig met de christelijke herdenkingsdag te maken, behalve dan dat mijn vader ervoor koos me de dag erna ongeveer ogenblikkelijk te laten dopen; ik ben dus met Pasen gedoopt.

Het is een heel oude traditie om de nieuwste leden van de kerk met Pasen te dopen en dankzij mijn vader sluit ik me dus in die eeuwenoude rij aan. Of dat zijn reden was om voor zijn oudste zoon de doop vol haast te kiezen – mijn moeder bleef thuis en heeft de feestelijkheden niet meegemaakt – weet ik niet; ik kan het hem nu niet vragen.

Ik heb de kans gekregen zijn beslissing te herhalen, want mijn dochter werd ook op ..

