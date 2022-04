Monnik Daniel raakte harten op Schiermonnikoog, tot hij uit de kast komt en vertrekt

Schiermonnikoog

Mexicaan Daniel (33) veroverde al snel de harten op Schiermonnikoog. De trappist uit Mexico is jong, zeker voor een monnik, en charismatisch. De vier broeders in het klooster reageren verheugd. Een nieuwe generatie dient zich aan.

Daniel raakt niet alleen de harten op het kleine eiland: in Nederland gebeurt er ook met hemzelf veel. Het leidt ertoe dat hij uit de kast komt als homo en uiteindelijk weer vertrekt.

De derde documentaire over het leven van de trappisten op Schiermonnikoog, die zaterdag verschijnt, stelt het verhaal van Daniel centraal. Het is een nieuw hoofdstuk, nadat eerdere documentaires in 2015 en 2017 de verhuizing van de vier monniken van Abdij Sion in Diepenveen naar het kleine eiland in beeld brachten.

