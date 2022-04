Een dorp aan de Oekraïense frontlinie: waarom Katarina toch paascake gaat bakken

Vol gas rijdt Pavlo in zijn crèmekleurige Trabant over de zanderige wegen. Zwijgzaam, maar gefocust ontwijkt de 41-jarige pastoor van de orthodoxe parochie in Shevchenkove - een dorp ten oosten van de Oekraïense stad Mykolayiv - de gaten in de tot gort gebombardeerde weg. Een inkomende mortier fluit door de lucht. Met de frontlinie op een schamele vier kilometer afstand, lijkt een vredig paasfeest dit jaar mijlenver. Toch gaan de paasactiviteiten ook dit jaar gewoon volgens planning door.

Het Zuid-Oekraïense dorp Shevchenkove ligt tussen de twee havensteden Mykolayiv en Kherson. Kherson kwam tijdens de eerste dagen van de invasie onder Russisch bewind. Het duurde niet lang voor de rest van de provincie Kherson viel en de Russische troepen de poorten van Mykolayiv naderden. Het offensief werd met succes afgeslagen. Russische troepen zijn nooit Shevchenkove binnengevallen. De militaire voertuigen bleven op de wegen. Maar Russische soldaten op een steenworp afstand - het was voor de meeste bewoners genoeg reden om te vluchten.

Duizenden zijn nu in Mykolayiv, Moldavië of het westen van het land. Het grootste gedeelte van het dorp ligt in puin. Er zijn nog zo’ n veertig achterblijvers over. Ze slapen in stenen schuren of ..

