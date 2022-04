Hoe de opstanding van Christus ons heelt en heiligt

Wat hebben wij aan de opstanding van Christus? De Schrift gebruikt daarvoor een veelheid aan beelden en metaforen. Een ervan is dat Christus ons geneest. Hij maakt van ons geheelde mensen. Al gebeurt dat nog in alle gebrokenheid van dit leven, schrijft Hendro Munsterman in dit essay.

In de eerste duizend jaar van het christendom werd de opstanding van Christus eigenlijk nooit beeldend voorgesteld, afgezien van een paar uitzonderingen, zoals het Utrechts psalter uit de negende eeuw. Pas vanaf de twaalfde eeuw, ten tijde van de kruistochten, komen we afbeeldingen tegen van Jezus die uit het graf stapt - als overwinnaar op de dood, een kruisstaf met daaraan een soort militair vaandel in zijn hand.

Ook de Schrift zwijgt in alle talen over de opstanding. Wat we te horen en te lezen krijgen, betreft slechts de gevolgen van de opstanding. Jezus’ leerlingen ervaren Hem na zijn dood als de Levende. Zij ontwaren zijn aanwezigheid. Zij zien Hem als Opgestane aanwezig onder ons.

Het is vanuit die ervaring van Christus’ blijv..

