De impasse bij de christelijk-gereformeerden: klem in een te smalle steeg

De diep verdeelde Christelijke Gereformeerde Kerken wachten een spannende week. Naar verwachting valt vrijdag het besluit of vrouwen predikant, ouderling en diaken mogen worden. Vroeg of laat komt het kerkverband voor een onvermijdelijke keuze te staan: de regels handhaven of meer ruimte geven.

Nunspeet

Alsof de christelijk-gereformeerden zich klemgereden hebben in een te smalle steeg, zo duidt een bezinningscommissie de impasse waarin dit kerkverband is beland. Verschil van inzicht over de vraag of vrouwen de kerkelijke ambten van predikant, ouderling en diaken kunnen vervullen heeft de eenheid onder druk gezet. Niemand ‘kan voor de schuld van de impasse alleen naar de ander kijken’.

Die vrouwenkwestie speelt al sinds de jaren negentig. Synodes in 1998 en 2001 spraken uit dat vrouwelijke ambtsdragers bijbels gezien niet te verantwoorden zijn, tegelijkertijd kregen vrouwen een meer prominente rol in de gemeenten. In een deel van de kerken, vooral in samenwerkingsgemeenten die bestaan uit christelijk- en/of vrijgemaakt- en Nederla..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .