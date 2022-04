‘Spreken over Jezus’ kruisdood kan in beelden’

Amersfoort

Het is vandaag Goede Vrijdag, de dag waarop christenen samenkomen om de kruisdood van Jezus te herdenken. Maar welke betekenis heeft die dood eigenlijk? En waarom vinden christenen dit zo belangrijk? Voor een antwoord op die vraag heb je beelden, metaforen, nodig. Het moeten er meerdere zijn, want geen metafoor is zo goed dat ze het hele verhaal vertelt. Daarom zette de protestantse theoloog Bert van Veluw er bijna vijftig op een rij in zijn boek Jezus’ kruisdood in beeld.

Nu zou je ook kunnen zeggen: de opstanding is iets heel bijzonders, terwijl christenen juist van het kruis al heel snel iets bijzonders hebben gemaakt.

‘Als je alleen Pasen viert zonder Goede Vrijdag kom je bij paashazen en eieren uit, want dan snap..

