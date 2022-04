Kerkleiders vragen Poetin en Zelensky om paas-adempauze

Twee invloedrijke Europese kerkleiders roepen in een brief aan de presidenten van Rusland en Oekraïne op tot een staakt-het-vuren voor de periode tussen het katholieke en het orthodoxe paasfeest.

Rome

De twee namen onder deze brief zijn van de jezuïet kardinaal Jean-Claude Hollerich van Luxemburg, voorzitter van de Commissie Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE) en dominee Christian Krieger, voorzitter van de Conferentie van Europese Kerken (CEC). Paus Franciscus riep afgelopen Palmzondag al op tot een staakt-het-vuren in de periode van zondag 17 april tot en met zondag 24 april.

De kerkleiders vragen om een staakt-het-vuren ‘om christenen in Rusland en Oekraïne, zusters en broeders in Christus, de kans te geven Pasen in vrede en waardigheid te vieren’. Daarbij krijgen alle burgers in beide landen een moment van ‘verademing’; zij leven nu in constante ‘onzekerheid over het leven van hun di..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .