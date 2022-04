The Passion 2022 maakt geloven eventjes normaal. ‘Een Koninkrijk waarin vrede is. Klinkt best aantrekkelijk toch? Zeker nu!’

De twaalfde editie van The Passion werd donderdag stevig maatschappijkritisch ingestoken. Sterker dan voorheen draaide het tv-spektakel om oorlog, corona en labbekakkerige politici. Maar rond het kruis is er ook ontwapenend geloof.

Soy Kroon als Jezus tijdens het muziekspektakel The Passion 2022 in Doetinchem.

Doetinchem

Jezus is ‘on tour’ om zijn boodschap van positiviteit over te brengen. Dat kan de wereld wel gebruiken. Aan het begin van The Passion, dit jaar in Doetinchem, voelen Jezus en zijn volgelingen aan als een groepje al te idealistische hippies. Maria Magdalena (Kim-Lian van der Meij) is minder aanwezig dan je van een nieuwe rol zou verwachten. Jezus vergeeft haar; zij financiert nu zijn tournee.

‘Een Koninkrijk waarin vrede is. Klinkt best aantrekkelijk toch? Zeker nu!’, zegt verteller Ruud de Wild. Niet zo ver hier vandaan wordt ‘een land aan gallemiezen geschoten’. En in Nederland zijn er mensen die nauwelijks rondkomen, depressieve jongeren door de lockdowns en mensen voor wie een uitkering ‘geen hangmat is, maar een noodzak..

