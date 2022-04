Hein en Noam kunnen dankzij deze doos Pesach vieren: ‘Eigenlijk wil je dit gewoon in je opvoeding meekrijgen’

Met appeltaart zitten Hein Piller de Bruijn (41) en zijn zoon Noam (8) aan de keukentafel achter een laptop. Het is de zondagavond voor Pesach en tegelijk met tientallen anderen, online bijeen, pakken vader en zoon een grote doos uit met benodigdheden voor dit joodse feest. ‘Judaism in a box’, staat er in rode letters op de thuisbezorgde doos. Zes glazen kommetjes, een wit kleed en handleidingen met uitleg over Pesach en Sjavoeot komen tevoorschijn.