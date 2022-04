Jeroen loopt de kruisweg met zijn kinderen. ‘Door die beelden word ik me meer bewust van Goede Vrijdag’

In de veertigdagentijd denken christenen aan de lijdensweg van Jezus. Wat laat je niet los als je daarover nadenkt of mediteert? Vandaag: Jeroen Traudes uit Hoofddorp. ‘Bij Goede Vrijdag hoort vertwijfeling: het lijkt allemaal zo zinloos.’

Jeroen Troudes, vrijwilliger bij de Joannes de Doperkerk in Hoofddorp: De kinderen vragen: hoezo Goede Vrijdag, wat is er nou goed aan dat Jezus dood gaat?

Hoofddorp

‘Goede Vrijdag is de enige dag in het jaar waarop in de Rooms-Katholieke Kerk geen eucharistie gevierd mag worden. Vanavond is er in onze kerk, de Joannes de Doperkerk in Hoofddorp, wel een bijeenkomst met veel symboliek: de altaartafel is leeg, de kaarsen zijn uit en de godslamp is gedoofd – God is dood. Een kale kerk, dat zijn katholieken niet gewend.

Ook vanmiddag komen we met oud en jong al bij elkaar. Om drie uur, volgens de overlevering het stervensuur van Christus, vieren we samen de kruisweg. Al vind ik ‘vieren’ op deze Goede Vrijdag een ingewikkeld woord. Ik zeg liever dat we de kruisweg lopen, of bidden.

Eerst wordt het kruis de kerk binnengedragen, in processie naar voren gebracht en opgericht. Daarna gaan w..

