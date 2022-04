Moniek is ongeneeslijk ziek: ‘Ongelukkig? Nee, ik heb een prachtig leven’

De puberteit zou ze niet overleven, zeiden artsen tegen de ouders van Moniek Veenhuizen (42). ‘Ik kan elke dag overlijden, daar ben ik me bewust van.’ Maar dankzij God heeft ze hoop gekregen.

‘Toen ik acht jaar was, ontdekten artsen pas dat ik geboren was met een gat tussen mijn hartkamers en dat mijn longen ernstig beschadigd waren. De puberteit zou ik niet overleven, zeiden ze tegen mijn ouders. Een jaar of achttien zou ik worden, maximaal.

Doordat ik te weinig zuurstof in mijn bloed heb, heb ik weinig energie. Er zijn dagen dat ik blij ben dat ik mezelf heb aangekleed en aan het ontbijt zit. Op andere dagen kan ik gelukkig veel meer: naar het bos, een kopje koffie drinken, fietsen of een boodschap doen.

Veel mensen denken dat ik ongelukkig moet zijn. Ik heb geen baan, geen kinderen, ik kan weinig doen en zal nooit genezen. Het tegenovergestelde is waar: ik heb een heel rijk, prachtig leven. Gezondheid is geen garantie ..

