Mpho Tutu, dochter van aartsbisschop Desmond Tutu: ‘Vergeven is vrijheid vinden’

Het is oorlog. Of je hebt geleden onder een overheid die jouw bevolkingsgroep discrimineerde. Of je bent door iemand in een relatie beschadigd. Hoe vind je genezing voor de wonden van het leven? Dat je kunt vergeven, is daarvoor essentieel, zegt Mpho Tutu-van Furth. ‘Maar dat is wel jóúw proces. Niemand kan het afdwingen.’

Haar vader overleed afgelopen jaar op tweede kerstdag. Mpho Tutu is een dochter van de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu, jarenlang een boegbeeld van geweldloos verzet tegen de apartheid. Toen dat systeem was afgeschaft, werd hij in 1996 voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie, waar slachtoffers hun verhaal konden doen en schuldigen hun rol konden bekennen.

Zijn jongste dochter trad in zijn voetsporen - via een omweg; op haar 36e ging ze theologie studeren en drie jaar later werd ze gewijd als voorganger in de Episcopaalse (anglicaanse) Kerk van de Verenigde Staten, waar ze al jaren woonde. Met haar vader schreef ze in 2014 Het boek van vergeving, met vier stappen die nodig zijn om te vergeven:

1 - je verhaal vertellen, 2..



