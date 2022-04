Dominee Karel Bogerd: ‘Ik heb het leven mogen behouden, dankzij Gods genade’

‘Tijdens een verblijf in Oostenrijk, eind oktober 2019, werd ik vreselijk ziek. Mijn darmen zaten helemaal verstopt. De dag na thuiskomst bleek in het ziekenhuis dat er een tumor in de dikke darm zat. Ik werd diezelfde dag nog geopereerd en kreeg een stoma. Bij nader onderzoek werden er gelukkig geen uitzaaiingen geconstateerd.

Dominee Karel Bogerd is genezen van een depressie.

Ik moest nogmaals geopereerd worden waarbij de tumor werd verwijderd en de darmen weer aan elkaar werden gezet. Maar er ontstond een ernstige complicatie, naadlekkage, waardoor ik op het randje van de dood kwam te liggen. Acuut moest ik weer onder het mes, waarna ik werd overgebracht naar de intensive care. Daar werd ik slapende gehouden. Ik heb het leven mogen behouden, dankzij Gods genade.

Begin 2020 raakte ik in een depressie. Ik was als een dood vogeltje. Ik lag op bed of op de bank. De Bijbel ging amper open, ik kon nauwelijks meer bidden, zelfs bijna niet meer geloven.

Ik zag overal tegenop - alles was één groot, zwart gat. Voor mijn gezin was de situatie verschrikkelijk: mijn vrouw had geen man, onze kinderen geen vader. Volge..

