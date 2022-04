Anne voelt zich genezen van trauma’s: ‘Mijn leven nu voelt als een wederopstanding’

Anne van der Kaden (41) liep trauma’s op in haar kindertijd. ‘De littekens blijven. Die jeuken en steken nog, maar ze bepalen mijn leven niet meer. Steeds opnieuw moet ik ervoor kiezen niet te vervallen in oude patronen.’

‘Mijn moeder deed alsof ze dodelijk ziek was, dronk veel en suggereerde dat ik misbruikt was. Op de basisschool werd ik zes jaar lang gepest. Daarna belandden mijn ouders in een lange vechtscheiding.

Het was heftig als kind voor mijn moeder te zorgen. Om haar in haar ontlasting of een plas bloed te vinden, ziekenhuis in en uit te gaan. Altijd die verantwoordelijkheid. Maar het ergste was de complete verwarring toen ik ontdekte dat het verhaal van mijn moeder niet klopte.

Ze bleek het syndroom van Münchhausen te hebben: ze verzon medische klachten voor aandacht. Mijn hele jeugd ben ik geleefd door iemand anders. Die ontdekking viel heel zwaar en luchtte tegelijk op: ik was dus niet gek. Maar ik had geen eigen identiteit en eigenwaarde..

