Oud-Kamerlid Carla Dik-Faber: ‘Ik word geroepen om te doen wat ik kan, maar ik ben ook maar een zondig mens’

Een christen die de genezing van de aarde serieus neemt, kan volgens Carla Dik-Faber niet anders dan zichzelf begrenzen. ‘Hoe kunnen we God nog in al zijn volheid leren kennen als we zo veel soorten verloren laten gaan?’

Carla Dik-Faber: ‘Hoe kunnen we God nog in al zijn volheid leren kennen als we zo veel soorten verloren laten gaan?’

Genezing - Carla Dik-Faber had het hard nodig na haar vertrek uit de Tweede Kamer. Eigenlijk had ze het niet eens door, tot ze met haar racefiets over de kop sloeg en een hersenschudding kreeg. ‘Het was alsof God tegen me zei: ga jij maar een poosje in bed liggen.’ Dik-Faber was achtenhalf jaar Kamerlid voor de ChristenUnie, van 2012 tot 2021. ‘Pas toen ik stopte, merkte ik hoe moe ik was.’

In haar jaren in het parlement hield ze zich onder meer bezig met het thema duurzaamheid - met succes: in 2017 was ze volgens Natuurmonumenten de Groenste Politicus van het jaar.

Dik-Faber zat aan tafel bij de onderhandelingen over het Klimaatakkoord, dat het kabinet in 2019 met een aantal maatschappelijke organisaties sloot. Ze is nog altijd trot..

