Corné is twee jaar clean na meerdere pogingen om af te kicken van drugs

‘Ik ben opgegroeid in Katwijk aan Zee, in een fijn gezin met een vader, moeder en een jonger broertje. Omdat ik ADHD heb, was ik altijd al wel een druk jongetje. Niets was te gek voor mij. Toen ik wat ouder werd, kwam steeds sterker het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Ik was de druktemaker, had foute vrienden en op school ging het niet zo best.

Mijn jongere broertje deed het veel beter; daar wilde ik me aan spiegelen. Ik werd onzeker en begon drugs te gebruiken. Dat werd steeds gekker. Ik heb echt alles gebruikt. Terwijl ik al flink verslaafd was, woonde ik nog thuis bij mijn ouders. De zolder - dat was mijn hok. Daar sloot ik me na mijn werk op, om te kunnen gebruiken. Ik werd ontzettend eenzaam, raakte mijn vrienden kwijt en de band..

