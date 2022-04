Arts Adriaan Logmans begint de dag met gebed: ‘Bewaar mij voor hoogmoed’

’s Avonds naar bed gaan met het idee dat je mensen blij maakt met genezing. Als arts maakt Adriaan Logmans patiënten beter. Verwondert hij zich nog over de wonderlijke uitkomst van een operatie? En is genezing maakbaar?

‘Ingang westzijde, ergo kompas meenemen’, mailt Adriaan Logmans (63). De aanwijzing is niet overbodig; het huis uit 1728 ligt afgelegen met veel grond er omheen. Het ligt in Hendrik-Ido-Ambacht naast de rivierarm het Waaltje en dat is te merken. Elke morgen rond koffietijd staan er twee eenden voor de glazen pui van de familie Logmans. Ze weten wat er gaat komen en wachten tot ze wat lekkers krijgen.

Met een dagdienst en een nachtdienst achter elkaar is de week druk begonnen voor dokter Logmans. Hij is wel wat gewend en met de leeftijd wordt het naar eigen zeggen makkelijker. ‘Ik kan inmiddels ook slapen als er een patient uitvalt. Dan neem ik even een powernapje.’

Logmans werkt op twee locaties als gynaecoloog-oncoloog. ..

