Myrthe genas van epilepsie: ‘Een genezingsdienst? Ik doe niet mee, dacht ik’

Myrthe Alviz (39) had last van epileptische aanvallen. Toen tijdens een kamp een genezingsdienst werd gehouden, wilde de ambulant woonbegeleider in eerste instantie niet meedoen. Toch liet ze voor zich bidden. ‘Alles brak in mij.’

Myrthe Alviz is genezen van epilepsie, nadat voor haar was gebeden op een zomerweek van Athletes in Action.

‘Op mijn twintigste kreeg ik plotseling een hevige epileptische aanval. In mijn hoofd voelde ik dat het niet goed ging. Het was alsof ik helemaal wegtrok. Alles om mij heen draaide, mijn oren suisden. Ik verloor de controle - heel eng en naar. In de ambulance kwam ik half bij. Ik studeerde destijds creatief drama met acteerlessen. Ik dacht: zit ik in een filmshot? Of is dit realiteit? Ik had geen idee. Blijkbaar vertelde ik een aantal keren tegen de ambulancebroeder dat dit gevoel van wegtrekken mij bekend voorkwam. Alsof ik het als kind ook had gehad.

In het ziekenhuis kreeg ik een MRI-scan en bleek dat ik een zware epileptische aanval had gehad. Ik kreeg heftige medicijnen, die niet goed aansloegen. In de daaropvolgende week had ik een ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .