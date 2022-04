Vertrouwen in gebrokenheid

Harderwijk

De lijdensweek ziet er tamelijk gewoon uit voor Martin Brand. ‘Op dinsdag en woensdag hadden we een pastorale conferentie annex training voor mensen van het Leger des Heils. Vandaag, morgen en zaterdag bereid ik me voor op Pasen, maar zijn er geen grote bijeenkomsten.’ Vorig jaar was Goede Vrijdag nog online. En in een verder verleden had Martin Brand het juist smoordruk. Hij was van alles: zanger, spreker, theatermaker, dirigent, radiopresentator, lied- en tekstschrijver, regisseur, docent. Present bij hoogtijdagen van Opwekking, Nederland Zingt en Open Doors. Maker van een stuk of tien baanbrekende gospelalbums, die niet alleen lofprijzen maar ook ruimte geven aan twijfel, aan het tekortschieten en falen, aan de jac..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .