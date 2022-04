’s Morgens kerk, ’s middags Ajax: ‘Ik heb me altijd een vrij man gevoeld’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Sander Huisman (42), relatiemanager pensioenfondsen APG, betrokken bij ChristenUnie Amsterdam, fanatieke Ajax-supporter.

‘Ik ken de hele Heidelbergse Catechismus uit mijn hoofd. Gekscherend gezegd: zo ben ik afgericht. Op catechisatie in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Steenwijk, de stad waar ik opgroeide, moesten wij elke vraag en antwoord uit ons hoofd leren. Ik lees hem nooit meer, maar ik begrijp heel goed wat met het woord houvast wordt bedoeld. Ik vind dat in mijn geloof, maar minimaal evenveel in andere zaken: mijn vriendin Marijke, mijn werk, mijn favoriete kroeg, sport, de ChristenUnie in Amsterdam en natuurlijk Ajax, waarvan ik een fanatieke supporter ben. Ik hou van structuur en dit zijn de ankerpunten in mijn leven.

Lange tijd ben ik niet meer lid geweest van een kerk, maar ik ben mezelf altijd christen blijven noemen. Daar ben ik altijd op..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .