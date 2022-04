Duitsland heeft nu ook een The Passion. ‘Heus niet alleen maar schlagers’

Voor het eerst vindt ook in Duitsland een opvoering van The Passion plaats. Deze eigentijdse hervertelling van het lijdensverhaal vindt woensdagavond plaats in Essen. ‘Jezus haalt pizza’s voor het laatste avondmaal.’

Essen

De Bondsrepubliek grossiert in oude steden met prachtige kerken, kastelen en fraaie achtergronden. Maar de Duitse première van The Passion wordt opgevoerd in het industriële Essen. Aan de Burgplatz wordt druk getimmerd en gebouwd, voor de tribune, de lichtmasten en het geluid. ‘Der Burgplatz wird zum Golgatha’, kopte de Neue Rheinische Zeitung. 350 mensen zijn in de werk met 75 ton materiaal en 65 kilometer kabel. Vijf ploegen van ieder achttien mensen dragen in vijf ploegen het zes meter lange en 250 kilo zware lichtkruis.

‘Die Passion hoort juist niet in een pittoresk stadje’, zegt Jacco Doornbos. ‘Essen is een stad van staal en industrie, die in de oorlogen klappen kreeg, maar telkens weer herrees. Dat is precies de loca..

