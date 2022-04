Toetsenist Adrian Roest vertrekt bij Sela: ‘Mijn geloof matcht steeds minder met de Sela-boodschap’

Voor Adrian Roest voelt het als een opluchting om te stoppen bij Sela, vertelt hij in een uitzending van Groot Nieuws Radio. Veranderingen in zijn geloofsleven maken dat hij de keuze om te vertrekken ‘niet langer wil uitstellen’. Roest: ‘Het is een proces dat al lang aan de gang is. Ergens weet ik steeds minder wat ik geloof en ergens wordt mijn geloof steeds breder, groter en dieper.’

In de uitzending vertelt Roest dat hij het ‘heel erg belangrijk’ vindt dat zijn geloof matcht met de boodschap die hij brengt. ‘Daarin is veel veranderd. Dat is steeds schever gaan lopen.’ Roest merkt dat hij minder stellig kan en wil zeggen ‘hoe het zit’ en ‘wat nu waar is’. Nu hij stopt bij Sela, ervaart hij een gevoel van vrijheid voor zi..

