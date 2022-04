‘Onterecht beschuldigd en in de gevangenis gestopt’, speciale dienst herdenkt christelijke martelaren

Colm Dekker is lid van Sant’Egidio, een christelijke gemeenschap die zich richt op gebed, zorg voor de armen en vrede. Sant’Egidio houdt vandaag voor de tiende keer in Nederland een herdenkingsbijeenkomst voor alle christenen die in het afgelopen jaar om het leven zijn gebracht omwille van hun geloof.

Apeldoorn

Waarom is het belangrijk ‘christelijke martelaren’ te herdenken?

‘Het is natuurlijk ontzettend indrukwekkend om te zien dat mensen trouw zijn in het navolgen van de Heer. Zij geven met gevaar voor eigen leven invulling aan de opdracht om Jezus te volgen. De mensen die genoemd worden evangeliseerden met woorden, maar vooral met daden. Het is in onze ogen meer dan de moeite waard dat hun werk herdacht wordt. Ten tweede is het natuurlijk ontzettend mooi dat het een oecumenische bijeenkomst is. Ik zeg het met het schaamrood op mijn kaken, maar het lukt ons niet om als christenen een gezamenlijke paasdatum te vinden. Dan is het toch wel heel bijzonder om in deze Stille Week als een indrukwekkend en veelkl..

