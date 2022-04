Wereld viert Palmpasen met palmtakken, praalwagens en processies

De palmtak is een verwijzing naar de takken die de omstanders van Jezus’ intocht van de bomen rukten. Op de Olijfberg in Jeruzalem (foto) lopen rooms-katholieke gelovigen in een processie met deze takken.

In veel Nederlandse kerken maken kinderen palmpaasstokken in de vorm van een kruis: de feestelijke zondag staat tegelijk in het teken van Jezus’ lijden dat gaat komen. In andere delen van de wereld worden processies gehouden. In Honduras lopen gelovigen met palmtakken in de hand over straatkunstwerken van zaagsel die Jezus afbeelden.

beeld epa / Gustavo Amador