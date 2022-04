Tim Keller kritisch over megakerken: ‘Kunnen niet genoeg pastorale zorg bieden’

Tim Keller uit zich kritisch op megakerken. In een bericht op Facebook legt hij uit waarom het beter is om grote kerken op te splitsen in verschillende gemeenten.

New York

Predikant Tim Keller (71) uitte zich op Facebook over verschillende fouten in het ‘ontwerp’ van megakerken. Zo benoemt hij dat megakerken door hun omvang niet genoeg pastorale zorg kunnen bieden. ‘Christenen zijn meer gebaat bij tien kerken met vierhonderd leden, dan bij een kerk met vierduizend leden’, zegt Keller. Het is volgens hem voor een grote kerk ook moeilijker om discipelschap vorm te geven en lokaal tot nut te zijn.

De predikant is verbonden aan de grote en conservatieve Presbyteriaanse Kerk in Amerika en was de oprichter van de Redeemer Presbyterian Church in New York. Toen Keller in 2017 met pensioen ging, was de kerk verdeeld over drie locaties. Inmiddels bestaan er vijf afzonderlijke kerken in New Yor..

