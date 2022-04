zonder hoop geen leven

‘Een samenleving zonder hoop is als een hel’, zegt hoogleraar ethiek Patrick Nullens in een interview met het tijdschrift Volzin. ‘Dat hoop in onze samenleving wordt weggezet als naïef heeft te maken met de cynische Griekse filosofie die een grote stempel heeft gedrukt op hoe we nu denken. Zij die het leven begrijpen zouden zich volgens Aristoteles niet meer laten vangen door hoop. Nou, dat idee is nog springlevend.’ Juist politieke leiders moeten zich daarom bekwamen in het bieden van hoop, vindt Nullens. Wat dat betreft vindt hij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een goed voorbeeld. ‘Dat Zelensky uit de artistieke wereld komt, vind ik overigens wel tekenend. Creatieve, artistieke geesten zijn vaak de beste leiders, zeker als het gaat om het bieden van hoop. Zij hebben de verbeeldingskracht die nodig is voor het schetsen van een hoopvol perspectief, en de flexibiliteit in het denken en handelen om eraan vast te houden te midden van crisis en tegenslag.’