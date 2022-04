Kirill hoort niet in de Wereldraad

Kan de Russisch-Orthodoxe Kerk nog lid van de Wereldraad van Kerken blijven nu de hoogste baas van die kerk, patriarch Kirill, volhardt in zijn steun aan de Russische inval in Oekraïne? VU-hoogleraar en protestants predikant Matthias Smalbrugge pleitte onlangs in Trouw voor onmiddellijke schorsing: ‘Het is tijd om partij te kiezen. Je kunt niet met iedereen vrienden zijn.’ Dominee Karin van den Broeke, oud-preses van de Protestantse Kerk en lid van het hoofdbestuur van de Wereldraad, vond dat geen goed idee. Juist door in gesprek te blijven met de Russische kerk, voorkom je dat de (kerkelijke) tegenstellingen tussen Rusland en het Westen nog meer op scherp komen te staan.

