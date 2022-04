‘Mag het in de kerk zichtbaar zijn dat Jezus de Koning van de Joden is?’

Wat betekent het dat Jezus de koning van de Joden wordt genoemd? Die vraag brengt christenen van verschillende achtergronden bij elkaar tijdens een webinar en later een internationale conferentie in Wenen.

Amersfoort

De sprekers stellen zichzelf vooral veel vragen tijdens het webinar ‘Jezus, de Koning van de Joden?’ Over één ding zijn de rooms-katholieke, evangelische en gereformeerde theologen het vrijdagochtend eens: Jezus is niet los te verkrijgen. Hij is, zoals de wijzen uit het Oosten en Pontius Pilatus hem in het Matteüs-evangelie noemen, de Koning van de Joden.

‘Als de kerk Jezus losmaakt van Zijn volk, ontstaat er een heidense Jezus, een ideaal, zonder de concrete verbinding aan het Joodse volk’, zegt Michael Mulder, universitair docent Nieuwe Testament en Judaïca aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, tijdens de bijeenkomst. De webinar is een voorproefje van een internationale conferentie dit jaar (zie kader).

Messiaanse broe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .