Roberts lichaam viel plotseling uit: ‘Ik wil gewoon weer man en vader zijn’

‘Mijn lichaam viel letterlijk uit. Net als een computer die stopt met werken. Maar dan veel erger, want een laptop kun je opnieuw kopen. Je hersenen niet.’ Robert van Twillert (44) vertelt door de tranen heen over een acute ontsteking van de hersenstam. Zes jaar later kampt hij nog met de gevolgen. ‘Ik wil gewoon weer man en vader zijn.’

‘Ik was als een grote, slappe pop. Toen ik na zes weken coma wakker werd in het ziekenhuis, kon ik helemaal niets meer. Het is voor mij als de dag van gisteren, dat ik acuut dubbel zag, niets meer proefde en mijn gitaar niet goed kon vasthouden. Het eerste waar ik om vroeg toen ik écht wakker werd, was mijn gitaar. Ik wilde mijn status weten. Hoe erg ben ik eraan toe? Ik lag in het ziekenhuisbed en mijn vrouw Gielke legde de gitaar op mijn buik. Ik probeerde met mijn hand het instrument vast te houden, maar ik liet mijn hand meteen vallen. Ik kon niet meer spelen. Ik kon niets meer. Heel pijnlijk. ‘‘Steek alle gitaren maar in de fik’’, schreeuwde ik. Dat heeft mijn vrouw gelukkig niet gedaan.

In juni 2016 viel mijn lichaam plotseling uit...

