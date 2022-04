Deze drie sprekers staan op het podium tijdens de EO-Jongerendag

Hilversum

Het thema van de EO-jongerendag, die na twee jaar weer live wordt gehouden in Ahoy Rotterdam, is ‘Speak Life’. Shelton Telesford is voorganger in Almere. Voor kijkers van de BEAM Kerkdienst is hij een bekend gezicht, omdat hij geregeld in deze uitzendingen danste en pianospeelde. ‘Wat zegt God over jou’ is het onderwerp van zijn toespraak. De Armeens-Nederlandse arts en schrijver Gor Khatchikyan zal spreken over de vraag ‘wat gebeurt er met je als je woorden hoort?’ Aanbiddingsleider en spreker Jannica van Barneveld zal aandacht geven aan de vraag ‘wat voor kracht hebben de woorden die je spreekt?’

De korte preken zijn een vast onderdeel van de EO-jongerendag, naast verschillende muziekacts. Wie er komen optreden, is nog niet vol..

