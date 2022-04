Directeur Tearfund: ‘Jezus was er voor vriend en vijand, zelfs net voor Zijn dood’

In de veertigdagentijd denken christenen aan de lijdensweg van Jezus. Wat laat je niet los als je daarover nadenkt of mediteert? Vandaag: Minella van Bergeijk, directeur van Tearfund Nederland. ‘Het raakt me dat Jezus iedereen nog zag in Zijn laatste uren.’

Normaal houdt Minella van Bergeijk (42) zich altijd aan de vastenperiode. Ze onthoudt zich van iets, waardoor ze stilstaat bij het lijden en sterven van Jezus. Dit jaar is dat anders, door een reis die ze maakte naar de Balkanlanden. ‘Op afstand is het vasten lastiger. Dan ben ik hele dagen bezig en eet ik het lokale voedsel. Het is moeilijk om veertig dagen vegetarisch te eten, want in de Balkanlanden wordt ontzettend veel vlees gegeten. Maar gelukkig leef ik dit jaar niet minder toe naar Pasen, ondanks dat ik niet gevast heb. Een ritueel werkt alleen als ondersteuning, het is hol in zichzelf.’

Van Bergeijk vindt het niet onoverkomelijk dat ze dit jaar niet heeft gevast. ‘Gelukkig hangt de veertigdagentijd en het vieren v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .