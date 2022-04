Samen kerk zijn in Mannheim

In Mannheim vieren protestanten en rooms-katholieken in de twintigste-eeuwse wijk Neuostheim hun diensten voortaan samen. De Sint-Piuskerk uit 1956 is voor dat doel verbouwd en de protestantse Thomaskerkgemeente trekt erbij in. De kerk kreeg een nieuw altaar, gemaakt van de twee steensoorten van de oude altaren uit beide kerken – met ruwe randjes, die aangeven dat eenwording niet vanzelf gaat.

In een feestelijke dienst is in Mannheim een gezamenlijke katholiek-protestantse kerk in gebruik genomen. De Sint-Piuskerk is voor dit doel verbouwd en de protestantse Thomaskerkgemeente is erbij ingetrokken. (beeld Kirsten de Vos)