Protestantse gemeenten moeten nieuwe predikant acht jaar kunnen betalen

Gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland moeten wanneer zij een predikant willen beroepen, deze minstens acht jaar kunnen betalen.

Voor dit kostenplaatje hoeven zij niet alleen te kijken wat ze in kas hebben, maar telt ook het vermogen mee. Ook na die acht jaar moet het mogelijk zijn de predikant door te betalen voor ten minste drie jaar, zonder dat de gemeente in financiële problemen komt.

Dit criterium is sinds deze maand onderdeel geworden van de zogenoemde solvabiliteitsverklaring die gemeenten moeten krijgen van het Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB’s). Deze verklaring, waaruit blijkt dat de gemeente financieel gezond is, is nodig om toestemming te krijgen voor een beroepingsaanvraag van het bestuur van de regionale kerkvergadering.

zichtbaarheid

Helemaal nieuw is de inhoud van de richtlijn niet, zegt Wim Oosterom, voorzitter van..

