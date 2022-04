Geloven op je werk? ‘Je hoeft er geen schaamte bij te voelen’

Hoe laat je aan collega’s iets merken van je christen-zijn? Volgens Maarten Pijnacker Hordijk is dat een belangrijke vraag voor gelovigen. Tijdens zijn werkzame leven bij ProRail organiseerde hij Alpha-cursussen voor collega’s. Nu beheert hij verschillende websites over geloof en werk. ‘Kerken hebben helaas weinig aandacht voor het onderwerp.’

Waarom bent u zo bezig met christen-zijn op het werk?

‘Werk is een grote tijdsbesteding. Of het nou betaald of vrijwillig is. Als je 24/7 christen bent, dan is het relevant om erover na te denken. Je bent ook christen op je werk. Als het goed is, klinkt in alles iets van je christen-zijn door. Dat betekent niet dat je de hele tijd op je werk moet evangeliseren. Tegelijkertijd is het geloof het beste wat je hebt ontdekt. Het is raar om dat voor jezelf te houden.’

U werkte bij de NS en bij (de voorlopers van) ProRail. Hoe gaf u daar uiting aan uw christen-zijn?

‘Door mijn best te doen en een goede werknemer te zijn. Dat heeft te maken met betrouwbaarheid en doen wat je zegt. Dat is in het algemeen belangrijk, maar als christen lig j..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .