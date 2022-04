Schrijfster Machteld Siegmann: ‘Religie is in essentie een vrije, natuurlijke beweging’

‘Ik ben geen orakel’, zegt Machteld Siegmann, ‘of een goeroe die spirituele dingen over mensen uitstort.’ Het religieuze, zegt zij, is ‘een vrije beweging, dat leg je niet vast’. Vlak voor Pasen neemt ze de CLO-prijs in ontvangst voor haar debuutroman De kaalvreter.

‘Omdat ik het vrij wil laten, een vrije beweging,’ zegt Machteld Siegmann, schrijfster van De kaalvreter en Wachter op de morgen. We praten over haar literaire werk en over de plek van religie in de literatuur. Het is in haar romans geen pontificaal thema, maar het is wel aanwezig vanuit de marge. ‘Religie is iets heel menselijks,’ zegt Siegmann.

‘Het is iets als een overweging die als vanzelf volgt uit het leven. Iedereen herkent het, denk ik. Die ruimte is heel belangrijk voor mij. Zo wil ik het inbrengen, dus niet geforceerd. Religie en godsdienst zijn op die manier wel heel negatief geweest, voor veel mensen, het is zelfs door de strot geduwd. Maar in essentie is het een vrije, natuurlijke beweging, die waait, en die je beetje m..

