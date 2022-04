Passion krijgt vervolg op Hemelvaartsdag: ‘De cirkel wordt pas rond als je hemelvaart erin betrekt’

Den Haag

‘Toen we twaalf jaar geleden The Passion begonnen, wist driekwart van de jongeren niet waar het paasverhaal over ging. Dat wilden we toen veranderen, omdat het een van de belangrijkste verhalen uit onze traditie is’, licht KRO-NCRV-eindredacteur Reinder van Dijk toe. ‘Ook hemelvaart is onbekend, en dat willen we nu veranderen. De wens om het verhaal van Jezus verder te vertellen dan in The Passion het geval is, leefde ook bij de Protestantse Kerk in Nederland. Met het verhaal over de kruisdood van Jezus is het namelijk nog niet af. De cirkel wordt pas rond als je hemelvaart erin betrekt. Want wat gebeurt er na de kruisiging? We vertellen het in The Passion Hemelvaart via de verhaallijn rond Petrus ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .