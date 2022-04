Palestijns Tent of Nations gaat door, maar de aanslag dreunt na

Bethlehem

Bovenop de heuvel waar vredesboerderij Tent of Nations gevestigd is lijkt de wereld sereen. De zon schijnt, dankzij de recente regen is er veel groen, de vogeltjes fluiten. Er heerst rust op het stuk land in Palestina, nabij Bethlehem. Daher Nassar (65), een van de eigenaars, voert de kippen en eenden en laat de ezel vrij uit zijn hok.

Zijn peinzende blik in de verte verraadt echter dat er hier allerminst vrede is. Hij kijkt naar de illegale Israëlische nederzetting Neve Daniel, die zich telkens verder uitbreidt richting de boerderij. Kijk je rond, dan zie je nog meer nederzettingen - soms tot wel 70.000 inwoners groot.

Dahers broer Daoud (51) is het gezicht van Tent of Nations naar buiten toe. Toen hij kind was, w..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .