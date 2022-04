Christenen en moslims vasten tegelijk: ‘Ik hoop dat mensen het gemeenschappelijke zoeken’

Voor het eerst in decennia valt de veertigdagentijd gedeeltelijk samen met de ramadan. Ingetogen leven en naastenliefde spelen daarbij in beide religies een grote rol, zegt cultuurtheoloog Frank Bosman.

Zijn er overeenkomsten tussen de ramadan en de veertigdagentijd?

‘De islam is bij zijn begin geïnspireerd op bestaande religieuze activiteiten, waaronder een vastenperiode. Bij die periode hoort het tot jezelf komen, tot inkeer komen, extra aandacht aan God geven, liefdadigheid, afzien van luxueuze producten en afzien van eten. De ramadan zie ik daarmee als een variatie op de vaste praktijken die van oudsher in het jodendom en christendom te zien zijn.

Een andere overeenkomst is het breken van de vasten, zoals dat in traditie heet. Voor moslims is dat elke avond, voor christenen bij Pasen. Het breken van de vasten is een groots moment in het leven van een moslim. Het lekkere eten na een periode van sober leven is waar het om gaat.’

Wat z..

