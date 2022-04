Evangelische seminariedocent Vitaliy Vinogradov werd door de Russen vermoord

Een van de vermoorde burgers in de Oekraïense plaats Boetsja is Vitaliy Vinogradov; hij was docent aan een evangelisch seminarie in Irpin. Vrienden en collega’s reageren verbijsterd. ‘Tot snel mijn vriend! Dit is geen oorlog, dit is moorden.’

Boetsja

Wanneer en hoe stierf Vitaliy Vinogradov? Het zijn maar twee van de vele vragen rondom het bloedbad in Boetsja, waar zaterdag honderden lichamen werden aangetroffen, van burgers die vermoedelijk vermoord zijn door Russische troepen. ‘Vinogradov was docent aan een evangelisch seminarie in Irpin, de voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kyiv die er pal naast ligt. Zelf woonde de gedode pastor in Kyiv. In en om de stad zijn nogal wat theologische opleidingen’, vertelt Cor Harryvan.

Harryvan woonde decennia lang in de Oekraïense hoofdstad en maakte mee hoe evangelisch-gereformeerde kerken in dat land na het instorten van de Sovjet-Unie in 1991 weer opkwamen en van missionaire eenpitters uitgroeiden tot kerkgemeenschappen die o..

