Na het verbreken van het vasten in Nazareth volgt het vuurwerk

Nazareth

‘Yalla!’ Een jongetje van een jaar of tien komt uit een steegje naast de moskee rennen. ‘Yalla!’, herhaalt hij met nog wat meer nadruk. Dat woord kan veel betekenen - in dit geval bedoelt hij: kom!

Een tweede jongen voegt zich bij hem. De derde zit op zijn knieën en steekt vuurwerk aan. Als de lont brandt, gaan ze met de vingers in de oren om de hoek staan. Er volgt een matige knal.

Het is zondagavond, kwart over tien. Verspreid over Nazareth hoor je knallen, soms zie je siervuurwerk. De vastenmaand ramadan is twee dagen op weg en het actieve leven heeft zich naar de avond verplaatst.

Het is razend druk met auto’s. Verderop spuit een man zijn stoep schoon met een hogedrukreiniger. Het waterpijpcafé zit vol. En bovend..

